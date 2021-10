Brennholz aus dem Staatswald

Ab sofort kann wieder Brennholz aus Staatswald bestellt werden. ForstBW hat dazu ein online-Portal eingerichtet. Über www.forstbw.de gelangt man zum Bestellformular für Brennholz.

Durch die Eingabe des jeweiligen Forstbezirks und des für den Käufer in Frage kommenden Forstreviers erhalten Interessenten auf einen Blick alle Informationen zu den angebotenen Holzarten und Preisen. Die Abgrenzungen der Forstbezirke und Forstreviere können einer interaktiven Landkarte auf der Homepage von ForstBW entnommen werden.

Das Holz wird polterweise an PKW-befahrbaren Waldwegen gelagert und in haushaltsüblichen Mengen angeboten. Der Bestellzeitraum für diesen Winter endet am 31. Januar 2022.