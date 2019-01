Brenner & Friends beleben Ellwanger Kulturszene

Der TSV-Ballroom in Ellwangen hat sich etabliert. Die regelmäßigen Konzerte beleben die Ellwanger Kulturszene. Dahinter stecken Tobi Brenner und seine Mannschaft.

Eigentlich hatte sich Schlossschenkenwirt Tobias Brenner mit dem Auftritt der Manfred Mann‘s Earth Band zu den Heimattagen im Juli 2015 aus der Musikszene verabschiedet. Dem Lokal und den legendären Saturday-Night-Jazzsessions hatte er bereits drei Monate zuvor mit einem Auftritt von Albert Lee & Hogan’s Heroes Adieu gesagt. Seiner Leidenschaft für Livemusik jenseits des Mainstreams ist der gelernte Koch und Küchenmeister jedoch treu geblieben. Er gründete die Konzertagentur Brenner Concerts & Events, machte aus dem Vereinsheim der Ellwanger Tanzsportler den TSV Ballroom und scharte ein eingeschworenes Team um sich.

„Wir sind ein paar Verrückte. Jeder ist mit Herzblut dabei und weiß, was er zu tun hat. Ohne meine Freunde, ohne mein Team geht’s nicht“, schwärmt Tobi Brenner beim Gespräch im Café Omnibus. Dort trifft sich die muntere Truppe jeden Mittwoch am Stammtisch und bespricht, welche Bands für einen Auftritt im TSV Ballroom taugen. Seit der ersten Stunde mit im Boot sind Andreas Hunke als musikalischer Berater, Bertram Schiller, Hubert Lux, Günter Hirsch und Franz Brenner. Jörg Böhmer und Hans-Georg Neugebauer kamen später dazu. Kathleen Bayerl und Swen Köbernick kümmern sich an der Theke um durstige Gäste.

Kontakte von damals nutzen heute

Das Vereinsheim, sagt Brenner, habe Atmosphäre und eine schöne Größe für rund 200 Zuhörer. Es gibt Sitzplätze und eine Galerie. Professionelle Licht- und Tontechnik bringt er aus Schlossschenken-Zeiten mit. Sie verwandelt den nüchternen Raum in einen angesagten Club: „Für den Aufbau haben wir am Anfang drei bis vier Stunden gebraucht. Jetzt schaffen wir’s in anderthalb.“ Als erste Band gab sich Jimmy Reiter im TSV Ballroom die Ehre. Es folgten 14 weitere und so hochkarätige Musiker wie Boppin‘ B, Calo Rapallo & Friends, The Phunkguerilla feat. Cosmo Klein, Yasi Hofer & Band und Jazz- und Rockbassist Hellmut Hattler. Hattler gastierte zweimal in der Schlossschenke. Die Kontakte von damals weiß Brenner zu nutzen.

Pro Jahr veranstalten Tobi Brenner & Friends vier bis fünf Konzerte. Musikalisch gibt’s keine Grenzen: Rock, Pop, Blues, Jazz, Fusion, Rhythm and Blues, alles, was authentisch, gut und nicht alltäglich in der Region ist, ist vertreten. Und das zu moderaten Eintrittspreisen von 15 bis 18 Euro: „Wir freuen uns, wenn was hängenbleibt“, so Brenner. In kaufmännischer Hinsicht sind die meisten Konzerte im TSV Ballroom ein Zuschussgeschäft. Das vermiest der Truppe die gute Laune jedoch nicht: „Entweder man steht dahinter, oder man lässt es bleiben“, bringt Brenner seine Philosophie auf den Punkt.

Wie sieht die Bilanz nach drei Jahren aus? „Wir wurden sehr gut angenommen und haben inzwischen ein Stammpublikum von 70 bis 80 Besuchern. Viele kommen auch aus Schwäbisch Gmünd und Crailsheim“, freut sich Tobi Brenner. Den Ellwanger Weihnachtsrock hat er 2018 mit der Creedence Clearwater Revival Tribute Band wieder aufleben lassen. Die Hütte war voll und mit über 200 Zuhörern ausverkauft.

Auch die Stadt profitiert von den angesagten Gigs. Das liegt dem gebürtigen Ellwanger am Herzen. Anderswo schließen die Clubs. Tobi Brenner und seine „verrückte“ Truppe machen weiter, mit Herzblut und Leidenschaft für Livemusik jenseits des Mainstreams und nicht zuletzt für Ellwangen. Let the good times roll.