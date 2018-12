Brennendes Auto setzt Gebäude in Brand.

Bei einem Fahrzeug- und Gebäudebrand ist in der Nacht zum Freitag ein Sachschaden von mehreren hundert tausend Euro entstanden. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Gegen 3 Uhr war ein Auto in Brand geraten, das kurz zuvor im Brühlweg vor einem Wohn- und Geschäftshaus abgestellt wurde. Das Fahrzeug stand innerhalb kürzester Zeit in Vollbrand und die Flammen schlugen auf ein Carport und auf das Gebäude über, in dem eine Bäckerei, eine Bankfiliale und eine Wohnung untergebracht sind. Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Als die erste Polizeistreife am Brandort eintraf, hatte sich das Feuer bereits so weit ausgebreitet, dass Löschversuche mit einem Feuerlöscher erfolglos blieben.

Die Feuerwehren Kreßberg und Crailsheim rückten schnell mit 15 Fahrzeugen und 58 Einsatzkräften an und bekämpften das Feuer. Der Brand war gegen 5 Uhr vollständig gelöscht. Das Gebäude ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar.

Das Deutsche Rote Kreuz war mit drei Fahrzeugen und sieben Mann und die Polizei mit drei Streifenbesatzungen im Einsatz. Der Bürgermeister war in der Nacht ebenfalls vor Ort und kümmerte sich um eine Anschlussunterbringung für die Bewohner.

Bei der Brandursache am Auto wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Die Ermittlungen dauern an.