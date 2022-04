Breitbandausbau im Gewerbegebiet Ellwangen: 61 Betriebe bekommen Glasfaseranschlüsse

Die NetCom BW wird die Netzinfrastruktur im Gewerbegebiet Ellwangen ausbauen. In diesem Zuge sollen bis zu 61 Betriebe eine direkte Glasfaseranbindung erhalten. Der Ausbau soll im zweiten Quartal dieses Jahres starten. Darüber hat das Unternehmen in einer Pressemitteilung informiert.

Wie es in der Mitteilung heißt, habe man im Vorfeld das Angeboit massiv beworben. Im Rahmen dieser Vormarktung mussten mindestens 40 Prozent der ansässigen Betriebe von der Beauftragung eines Glasfaserhausanschlusses überzeugt werden, um die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme zu garantieren. Dieses Ziel habe man „problemlos“ erreichen können. Das Interesse der Unternehmen an einer direkten Anbindung an die Glasfaserinfrastruktur sei „groß“ gewesen. Die baulichen Maßnahmen sollen nun zügig umgesetzt werden. Läuft alles nach Plan, sollen bereits ab dem kommenden Jahr bis zu 61 Gewerbebetriebe mit Highspeed-Internet mit Datenübertragungsraten von bis zu zehn Gigabit pro Sekunde versorgt werden. Alle

Weitere Informationen zu dem Projekt finden Interessenten auf der Unternehmenswebseite der Netcom unter der Rubrik Breitbandausbau.Archivfoto: Siedler