Breitbandausbau: Arbeiten werden fortgesetzt

Aufgrund der Corona-Zwangspause ist der Breitbandausbau in den sogenannten „weißen Flecken“, den mit nur schwachen Internetdatenleitungen angeschlossenen Wohnplätzen, auf Ellwanger Gemarkung ins Stocken geraten.

Nach den aktuellen Lockerungen können die Arbeiten jetzt wieder aufgenommen werden. Das haben die Stadtwerke am Freitag in einer Pressemitteilung angekündigt. Im Rahmen des zweiten Bauabschnitts werden nach dem Abschluss der Tiefbauarbeiten nun in Neunstadt, Holbach, Beersbach, Hofstetten, Stocken, Rötlen, Altmannsrot, Schönau und Kalkhöfe in den nächsten Wochen und Monaten Glasfaserkabel eingezogen und anschließend die Spleißarbeiten durchgeführt.

Bereits kommenden Donnerstag, 9. Juli, beginnen die Arbeiten am Leitungsnetz in Beersbach. Die betroffenen Anwohner werden jeweils separat durch Anschreiben informiert.