Brandstiftungs-Prozess wächst sich zur unendlichen Geschichte aus

Ellwangen / Bopfingen - Dritter Verhandlungstag im Ellwanger Amtsgericht gegen einen Handwerker, der seine Ex-Freundin bestohlen, in ihrer Bopfinger Wohnung randaliert und zwei Motorroller ihres Vaters in Brand gesetzt haben soll (wir berichteten): Der 37-Jährige beharrt auf seiner Unschuld. Die Verhandlung war im November zweimal vertagt worden, weil ein Zeuge nicht erschienen war.

Der bereits zweimal geladene Zeuge, der den Brand im Oktober 2017 gemeldet hatte, blieb auch dem dritten Verhandlungstag fern, diesmal wortlos. Am 28. November hatte er sich telefonisch entschuldigt, er habe den Termin vergessen. Eine vom Gericht ausgesandte Polizeistreife traf ihn in seiner Wohnung nicht an und meldete, dass auch sein Name auf dem Klingelschild nicht zu finden sei. Spannender, so der Vorsitzende Richter Norbert Strecker, könne auch ein „Tatort“-Krimi kaum sein.

Angeblicher Entlastungszeuge reist aus Berlin an

Stattdessen meldete sich ein vermeintlicher Entlastungszeuge, nach dem die Polizei monatelang gesucht hatte. Zum dritten Prozesstag reiste er jetzt aus Berlin an. In der fraglichen Nacht des 19. Oktober 2017 habe er beim Angeklagten, den er seit Jahren kenne, gewohnt und bei dessen Bruder ein Praktikum absolviert. Er sei gegen 21 Uhr ins Bett gegangen. Der Angeklagte sei gegen 22.30 Uhr betrunken in der Wohnung erschienen. Seit dem 21. Oktober, so der Zeuge, lebe er in Berlin. „Sie sind ein wichtiger Alibi-Zeuge. Warum sind Sie nicht zur Polizei gegangen?“, fragte Strecker. Er habe nicht mitbekommen, dass er gesucht werde, so der Zeuge. Außerdem sei er vom Bruder des Angeklagten bedroht worden, er solle sich in Bopfingen nicht mehr blicken lassen. Er wisse, dass der Angeklagte seiner Ex-Freundin 350 Euro gegeben habe: „Sie wollte ihn anzeigen, wenn er nicht zahlt. Das ist Erpressung.“

Die ebenfalls anwesende Verlobte des Zeugen bestätigte, ihr Freund habe zum Tatzeitpunkt Kontakt mit dem Angeklagten gehabt und habe sich nicht bei ihr in Mönchengladbach aufgehalten. Das widerspricht den Aussagen des ehemaligen Chefs des Angeklagten und eines 44-jährigen Zeugen am zweiten Prozesstag.

Sie hatten ausgesagt, der vermeintliche Entlastungszeuge könne zur Tatnacht nichts sagen, weil er gar nicht in Bopfingen gewesen sei. Verteidigerin Johanna Kurz hatte vermutet, es könne eine Retourkutsche sein, weil der Angeklagte den 44-Jährigen in einer anderen Sache vor Gericht belastet hatte.

„Wir können noch keinen Punkt machen“, seufzte Norbert Strecker. Das Schöffengericht müsse weiter ermitteln und sehe es als zwingend an, den nicht erschienenen Zeugen per Vorführungshaftbefehl suchen zu lassen. Es werde immer komischer, warum er sich vor Gericht nicht blicken lasse. Strecker verhängte erneut eine Ordnungsstrafe, diesmal 400 Euro, ersatzweise vier Tage Haft. Auch der Bruder des Angeklagten soll vernommen werden. Er könnte etwas dazu sagen, ob der angebliche Entlastungszeuge im Oktober 2017 wirklich in Bopfingen gearbeitet habe.

Die Verhandlung wird am 3. Januar fortgesetzt. Die Zeugen sind für den 23. Januar geladen.