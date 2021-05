Brandstiftungs-Prozess vor Ellwanger Amtsgericht wird fortgesetzt

Vor dem Ellwanger Amtsgericht wird heute der Prozess um eine Brandstiftung in einer Tiefgarage fortgesetzt. Einem 22-jährigen Mann war vorgeworfen worden, im Oktober vergangenen Jahres in einer unverschlossenen Tiefgarage ein Auto angezündet zu haben. Der Mann hatte die Tat beim ersten Gerichstermin Mitte Mai erst geleugnet und dann auf Nachfrage des Gerichts halbherzig zugegeben.

Das Gericht zweifelte das Geständnis jedoch an und will heute weitere Zeugen vernehmen. Große Bedeutung misst das Gericht der Aussage einer Frau bei, die am Tattag die Polizei verständigt und ein Kurzvideo aufgenommen hatte. Das Video soll eine verdächtige Person zeigen. Die Frau hatte sich beim ersten Termin entschuldigen lassen.