Am Montagabend ist es zu einem Brand in einem Bühlertanner Firmengebäude gekommen. Gegen 22.20 Uhr ist das Feuer über die Rettungsleitzentrale gemeldet worden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dort in einer Werkshalle zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr Bühlertann war mit drei Fahrzeugen und 45 Kräften vor Ort und konnte das Feuer löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei hat hinsichtlich der Brandursache die Ermittlungen aufgenommen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wird von einem technischen Defekt ausgegangen.