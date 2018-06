Brand in Dinkelsbühler Sauna: ein Leichtverletzter

Bei einem Feuer in der Sauna des Dinkelsbühler Hallenbads ist am Dienstag ein Mensch leicht verletzt worden.

Zu dem Brand kam es kurz nach 10 Uhr, als ein Sauna-Ofen in der großen Saunalandschaft des städtischen Bads am Kinderloreweg plötzlich Flammen aufging. Nach ersten Ermittlungen der Polizei entstand das Feuer in der Nähe des Ofens. Möglicherweise soll ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben.

Ein zuständiger Bademeister hatte wohl noch versucht, den Brand selbständig unter Kontrolle zu bringen. Er erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung. Letztendlich musste die freiwillige Feuerwehr das Feuer löschen.

Der verletzte Bademeister wurde ins örtliche Krankenhaus in Dinkelsbühl eingeliefert. Der Sachschaden an der Sauna beträgt nach ersten Schätzungen circa 30 000 Euro.

Die Saunalandschaft des Dinkelsbühler Hallenbads ist noch ganz neu. Die 2000 Quadratmeter große Anlage mit verschiedenen Themensaunen, Saunagarten und Kneipp-Anlage war von der Stadt Dinkelsbühl für 800 000 Euro umfassend saniert und modernisiert worden. Im November des vergangenen Jahres wurde die komplett neu gestaltete Saunalandschaft offiziell in Betrieb genommen.