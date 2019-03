Brand im Krematorium: 1,5 Millionen Euro Schaden

In einem Krematorium im Rinnener Sträßle ist am Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Ein Zeuge meldete das Feuer gegen 20.40 Uhr. Als die ersten Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, brannte die Verbrennungseinheit bereits lichterloh. Die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Hall war vor Ort um den Brand zu bekämpfen. Ein Kühlraum, in dem rund 20 Verstorbene aufgebahrt waren, war nicht vom Feuer betroffen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1,5 Millionen Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.