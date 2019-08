Brand bricht in Mehrfamilienhaus aus.

Ein Brand ist am frühen Samstagmorgen gegen 3 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Röhlingen ausgebrochen. Laut Feuerwehr brach der Brand aus bislang ungeklärter Ursache im Erdgeschoss eins Dönerladens aus.

Der erste Angriffstrupp der Feuerwehrabteilung Röhlingen konnte das Feuer im Bereich einer Dunstabzugshaube löschen. Ein weiterer Trupp kontrollierte die Einsatzstelle mit einer Wärmebildkamera. Nachdem das Gebäude belüftet war, konnte die Feuerwehr abrücken Die Bewohner des Mehrfamilienhauses blieben unverletzt.