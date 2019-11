Ein Garagentor einer Firma in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße ist am Donnerstag gegen 9.45 Uhr in Brand geraten. Die Feuerwehr Ellwangen war mit 18 Einsatzkräften vor Ort und löschte die Flammen. Ursache war ein Heizlüfter, der zu nahe am Garagentor angebracht worden war. Es gab keine Verletzten. Der Sachschaden wird auf etwa 20 000 Euro beziffert.