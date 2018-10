Bosch AS-Kompetenzpreis für Julian Groß

EllwangenAalen (ij) - Julian Groß aus Ellwangen, der an der Hochschule Aalen im siebten Semester Elektrotechnik studiert, hat für seine überdurchschnittlichen studentischen Leistungen sowie sein herausragendes soziales Engagement den Kompetenzpreis 2018 der Robert Bosch Automotive Steering GmbH erhalten. Die Übergabe des Preises fand bei strahlend schönem Wetter im Firmensitz des Unternehmens in Schwäbisch Gmünd statt.

„Sie zeigen ein sehr hohes Maß an sozialem und ehrenamtlichem Engagement. Mit Ihnen haben wir einen Preisträger, der den Preis wirklich verdient hat!“, freute sich Thomas Jäger, Leiter der Personal-und Organisationsentwicklung bei der Preisübergabe.

Bereits im Jahr 2001 hat die damalige ZF Lenksysteme GmbH den Kompetenzpreis für Studierende an der Hochschule Aalen ins Leben gerufen. Diese langjährige Tradition – als Ausdruck der guten Kooperation zwischen der Hochschule und einem der größten Arbeitgeber der Region – führt die Robert Bosch Automotive Steering GmbH weiter. „Dieser Preis ist eine tolle Gelegenheit, junge Talente kennen zu lernen und sie im Gegenzug mit unserem Unternehmen bekannt zu machen“, sagte Geschäftsführer Stefan Grosch . Die enge Zusammenarbeit mit der Hochschule sei dem Unternehmen sehr wichtig. „Wir brauchen junge Menschen mit einer super Ausbildung. Aber bei uns spielen nicht nur fachliche Themen eine Rolle, sondern auch soziales Engagement“, so Grosch.

„Ein herausragender Preisträger“

Thomas Jäger, Leiter Personal- und Organisationsentwicklung bei Bosch AS, würdigte Julian Groß in seiner Laudatio als „einen herausragenden Preisträger“. Der Student erfülle in hohem Maße alle Eigenschaften, die ein Preisträger mitbringen solle: eine starke Persönlichkeit mit großem sozialem Engagement, Visionen, Ausdauer und Zielstrebigkeit sowie die Gabe, andere zu motivieren. „Besonders wichtig ist uns das soziale Engagement, Julian Groß zeigt hier ein sehr hohes Maß an Einsatz. Speziell die Medaille „Order of Malta Refugee Aid“‘, die Julian Groß für seinen Einsatz bei der Flüchtlingshilfe der Malteser verliehen bekommen hat, hat uns stark beeindruckt“, honorierte Thomas Jäger das ehrenamtliche Engagement des Studenten.

Hier hakte auch Professor Gerhard Schneider, Rektor der Hochschule Aalen, ein. „Wir brauchen dieses herausragende Engagement – für die Gestaltung des Berufslebens aber auch für die Gestaltung der Gesellschaft. Einsatz lohnt sich!“, unterstrich Schneider. Mit dem Bosch AS-Kompetenzpreis werde dies entsprechend gewürdigt, so der Rektor weiter. Er bedankte sich bei der Bosch AS GmbH für die großzügige Unterstützung und die enge Kooperation.

Neben seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Rettungssanitäter bei den Maltestern ist Julian Groß auch im ärztlichen Notdienst Aalen und bei der Deutschen-Lebensretter-Gesellschaft als Rettungsschwimmer, Schwimm-Rettungsschwimmausbilder und Erste-Hilfe-Ausbilder.

„Es freut mich, dass ich die Möglichkeit hatte, mich für diesen Kompetenzpreis zu bewerben. Viele Vereine wie DLRG und Malteser haben immer mehr Probleme, junge Mitglieder und Ehrenamtliche zu finden. Durch diesen Preis wird Ehrenamt belohnt“, befand Julian Groß.

Im Februar 2019 will der 24-Jährige seinen Bachelor in Elektrotechnik abschließen und hat schon genaue Pläne für seine Zukunft. Und so verwundert es auch nicht, dass der mit 2000 Euro dotierte Preis bereits verplant ist: „Damit kann ich mein Masterstudium in Aalen gut finanzieren“, sagte er bei der Feierstunde ganz pragmatisch.