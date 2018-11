Boppin’ B sind zurück

Am kommenden Samstag, 24. November, rocken ab 21 Uhr Boppin’ B aus Aschaffenburg im TSV-Ballroom in Ellwangen. Nach dem großen Erfolg vor zwei Jahren sind sie wieder zurück.

Seit 1985 machen Boppin’ B mit ihren eigenen Interpretation von Rock'n’Roll, Funk und Ska die Bühnen unsicher. Seit 1990 sind sie sogar hauptberuflich unterwegs mit gut 200 Shows pro Jahr. Sie waren die erste Band in Deutschland, die moderne Popsongs in Rock’n’Roll-Gewand kleideten und waren damit Vorreiter für viele andere Bands wie etwa Boss Hoss, Dick Brave oder die Baseballs.

Mit dem Konzept konnten sie 2004 und 2005 mit dem Album „Bop around the Pop“ sowie mit Single-Auskopplungen die deutschen Charts erobern und gelangten zu großer Aufmerksamkeit in der ganzen Republik. Allerdings legten sie auch großen Wert auf Eigenkompositionen und ihre Hartnäckigkeit gab ihnen recht. So konnten sie mit ihren Alben „B.a.n.g.“ und „Monkey Business“ die oberen Ränge der Independent-Charts erklimmen. Mittlerweile sind sie ständig zu Gast in renommierten Clubs und auf großen Festivals, wo ihre Show mit der speziellen Liveperformance und akrobatischen Showeinlagen schon legendär ist.

International unterwegs

Taubertal-Festival, Fernsehshow mit Thomas Gottschalk, 2010 Auskopplung des zehnten Albums, eine Show mit Dick Brave (Sasha) sind nur einige Höhepunkte in ihrer Karriere. 2012 kam das elfte Album auf den Markt und erreichte Platz zwei der Independent-Charts. Shows in England, Spanien und anderen Ländern folgten und waren ein großer Erfolg.

Nun kommen sie zum zweiten Mal nach Ellwangen in den TSV-Ballroom, wo das 60er-Jahre-Ambiente natürlich perfekt passt, um dem Publikum eine knackige Show zu bieten.