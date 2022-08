Bonfire heizt dem TSV Ballroom ein

Hardrock im TSV Ballroom: Die deutsche Band Bonfire präsentiert am Freitag, 11. November, in Ellwangen sein neues Werk „Fistful of Fire“, das nach Angaben der Band das bisher härsteste Bonfire-Album überhaupt geworden ist. Seit der Tour mit Judas Priest habe die Band festgestellt, dass Härte und große Melodien perfekt zu Bonfire passen, heißt es in der Pressemitteilung des Veranstalters.

Laut Hans Ziller, dem Bandgründer, sprüht der neue Sänger Alexx im Unterschied zu den früheren Bonfire Sänger dermaßen vor Energie, dass man ihn wenn überhaupt einbremsen muss.

Musikalisch unterstützen wird Bonfire die Schweizer Band Act Deep Sun, eine Symphonic-Power-Metal-Band aus dem Kanton Aargau.

Der Beginn des Konzerts ist für 21 Uhr geplant, Einlass ist aber bereits zwei Stunden früher möglich. Zu erwerben sind die Bonfire-Tickets für 25 Euro bei der Tourist Info Ellwangen, bei Juwelier Hunke oder direkt beim Verstalter Brenner Concerts unter der Telefonnummer 07961/959 94 38.