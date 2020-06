BMW beschädigt und davon gefahren

Ein unfallflüchtiger Autofahrer hat am Dienstag zwischen 17.30 und 21 Uhr einen Sachschaden von rund 1500 Euro verursacht, als er einen Pkw der Marke BMW beschädigte, der in diesem Zeitraum in der Berliner Straße abgestellt war.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Telefon 07961 / 9300.