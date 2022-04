Blues-Rock im TSV-Ballroom mit Calo Rapallo

Das erste Konzert des Jahres im Ballroom in Ellwangen hat ganz im Zeichen des Blues-Rock gestanden. Calo Rapallo, der Jimi Hendrix vom Remstal, stand diesmal auf der Bühne. Ein langjähriger Freund von Tobi Brenner – und wie sich herausstellte, war er genau die richtige Wahl, um nach Corona wieder Lust auf Live-Konzerte zu bekommen.

Mit Calo standen auf der Bühne Paul Harrisman (Vocals und Bass), der auch schon mit Purple Schulz tourte, Klaus Brosowski an den Tasten und an den Drums Matthias Ladewig. Die Band legte gleich mit Rocklassikern von Freddy King, BB King, Jimi Hendrix und Fogerty los. Paul Harrisman steuerte auch einige Songs mit seiner bluesigen Stimme, so etwa „Hungry hearts“ von Bruce Springsteen.

Nach der Pause spielte Calo einige Songs aus seiner neuen CD, seiner inzwischen vierten. Der Sound erinnert an ZZ Top mit Einflüssen aus Southern Rock und Country.

Das Publikum, das zum Teil aus Gaildorf, Schwäbisch Hall oder Aalen angereist war, war restlos begeistert und ließ die Band erst nach mehreren Zugaben von der Bühne. Den Schlusspunkt bildete der Klassiker „Albatros“ von Peter Green. Fazit: Ein perfektes Live-Konzert mit knackigem Sound und tollem Licht.

Nächster Event im Ballroom ist der Tanz in den Mai am 30. April mit der Mezz Band aus den USA als Headliner. Als Support kommt Lilak aus Ellwangen.