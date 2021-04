Blühende Vorboten der Ellwanger Landesgartenschau

Im Sebastiansgraben leuchteten zuletzt die Tulpen und Traubenhyazinthen in rot und blau. Als nächstes werden in der Haller Straße frische Pflanzen der Sonne entgegenstreben. Weitere öffentlichkeitswirksame Plätze wie Verkehrsinseln sollen folgen, um immer wieder auf die Landesgartenschau 2026 zu verweisen. „Wir wollen schon heute im Stadtbild präsent sein, da gehört das Grün auf öffentlichen Plätzen dazu“, sagt Landesgartenschaugeschäftsführer Stefan Powolny.

Landschaftsarchitekt Stephan Brendle erläutert: „In Bereichen wichtiger Verkehrsinfrastruktur, die viel befahren werden, hat man immer das Problem, dass die Pflanzen unter extremen Bedingungen leiden. Wir setzten deshalb auf Staudenmischpflanzungen, die mit Trockenheit und hohem Salzeintrag durch den Winterdienst gut zurechtkommen.“ Dabei kommen einheimische wie fremdländische Arten und Sorten in Frage, die in Küstengegenden oder an sogenannten Binnensalzstellen gedeihen.

In der Haller Straße, im Kreuzungsbereich mit der Rotenbacher Straße und bis zur Stadthalle, wurden vergangene Woche die Verkehrsinseln durch Mitarbeiter des Baubetriebshofes mit insgesamt mehr als 1200 Setzlingen bestückt und mit Split als mineralischem Mulch bedeckt. „Wir achten bei der Wahl der Bepflanzungen auch darauf, dass über die verschiedenen Vegetationszeiten hinweg dort die Veränderungen der Natur mit ihren verschiedenen Farben zur Geltung kommen“, sagt Brendle. So sollen schon heute auch an vermeintlich unspektakulären Plätzen und Flächen gestaltete Naturräume auf die Landesgartenschau 2026 einstimmen.