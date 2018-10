Ein Akupunktur-Workshop für Tiere hat auf der Reitanlage des Reit- und Fahrvereins Röhlingen stattgefunden. Tierheilpraktikerin Karin Schmid zeigte, wie man über Lifewave-Pflaster Akupunktur am Tier selbst einsetzen kann. Die Pflaster ermöglichen die Akupunktur ohne Nadeln und sind daher auch für Laien einsetzbar. Morgens durften die acht Teilnehmerinnen noch über der Theorie schwitzen. Sie bekamen einen kleinen Einblick zu verschiedenen Akupunkturpunkten. Die Akupunktur per Pflaster wird allerdings nur zur Symptombekämpfung eingesetzt. Sie dienen beispielsweise der Schmerzentlastung, der Lösung von Blockaden oder der Konzentrationssteigerung. Das theoretische Wissen durften die Teilnehmerinnen am Nachmittag am lebenden Pferd selbst testen.