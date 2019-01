Blitzeinbruch in Juweliergeschäft: Täter erbeuten Schmuck im Wert von 80 000 Euro

Ein Blitzeinbruch hat sich am Donnerstag um 3.36 Uhr in einem Juweliergeschäft in der Blockgasse ereignet. Zwei bislang unbekannte Einbrecher beschädigten mit einem spitzen Gegenstand die Schaufensterscheibe des Ladens, so dass ein Loch im Fenster entstand. Anschließend entwendeten die Täter aus der Auslage innerhalb kürzester Zeit diverse Schmuckgegenstände. Die beiden Diebe verstauten ihr Diebesgut in einem mitgebrachten beigefarbenen Sack und entfernten sich nach der Tat in Richtung Schlachthaus.

Von den Tätern wurden unter anderem drei Armbanduhren der Marke Breitling (Windrider Chronomat B13050.1 Automatik, Old Navitimer II A13020 Vintage Tropic Dial, Lady J Class D52065), eine Armbanduhr der Marke IWC Portugieser Chronograph Automatik IW3714, eine limitierte Armbanduhr der Marke Panerai Radiomir Wempe Cronograph, eine Armbanduhr Jaegerle Coultre Reverso, eine Chopard Happy Sport Square, eine Zenith Baby Star Elite sowie eine Armbanduhr der Marke Glashütte Original Senator Karree Panoramadatum Mondphase entwendet. Des Weiteren stahlen die Diebe mehrere hochwertige Ringe und Ohrstecker sowie Arm- und Halsketten. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf etwa 80 000 Euro geschätzt.

Ein Täter hatte eine füllige Figur und war mit einem grauen oder grünen Parka und einer Skimütze mit weißen, schwarzen und roten Streifen bekleidet. Der zweite Täter war schmächtig und trug ein hellblaues Oberteil und eine Mütze. Zumindest einer der Täter trug bei der Tatausführung eine Maske, ähnlich einer sogenannten Scream-Maske.