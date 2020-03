Blechschaden bei Auffahrunfall in Ellwangen

Verkehrsbedingt mussten am Mittwochnachmittag gegen 13.30 Uhr zwei Autofahrer an der Einmündung der L 1060 zur B 290 anhalten. Nach dem Wiederanfahren musste eine 47-Jährige erneut halten, was der 40-jährige Autofahrer hinter ihr zu spät erkannte. Schaden laut Polizei: rund 2500 Euro.