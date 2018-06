„Blech rockt“ geht in die zweite Runde

Der Musikverein Röhlingen lädt am kommenden Samstag, 23. Juni, zur zweiten Auflage von „Blech rockt“ ein. Bei diesem Blasmusikkonzert der besonderen Art spielen die Musiker keine zünftigen Märsche und Polkas, sondern Rockhits von ACDC, Metallica oder Queen.

Nachdem das erste Konzert „Blech rockt“ im Jahr 2016 beim Publikum bestens angekommen war, hat sich der Musikverein Röhlingen zu einer Neuauflage in diesem Jahr entschieden. Nachdem im vergangenen Jahr ein Konzert mit volkstümlicher Blasmusik veranstaltet wurde, soll es in diesem Jahr wieder ein krachendes Rockkonzert geben. Dieser Wechsel sei von den Röhlinger Musikern so gewollt, erklärt der Vereinsvorsitzende Ludwig Kurz im Gespräch mit unserer Zeitung.

Wobei Kurz noch betont, dass das Besondere an „Blech rockt“ vor allem darin liege, dass der Röhlinger Musikverein dieses Konzert – mit einer Ausnahme – mit eigenem Personal stemmen kann. Andere Vereine würden durchaus ähnliche Konzerte geben, dann allerdings mit entsprechender Unterstützung durch eine Band. Die gebe es in Röhlingen nicht. Hier wird nur bei der Bühnentechnik aufgerüstet, damit die geblasene Rockmusik am Ende auch wirklich rockig klingt. „Würden wir das nicht machen, klingen auch diese Stücke einfach nur nach Blasmusik“, sagt Kurz.

Um gut vorbereitet in das Konzert am Samstagabend gehen zu können, hat der Musikverein bereits nach der Fasnet mit den Proben begonnen. Seitdem stehe auch die Setliste – also die Musikstücke, die am 23. Juni gespielt werden. „Wir starten mit 'Hells bells’ von ACDC und enden mit 'Bed of roses’ von Bon Jovi“, verrät Kurz. Ihn persönlich freue es, dass es auch sein Lieblingslied „Eye of the tiger“ von Survivor in diesem Jahr in das ausgewählte Musikprogramm geschafft hat.

Übrigens: Nicht nur Rockfans werden am Samstag bei „Blech rockt“ auf ihre Kosten kommen, auch Fußballinteressierte kommen nicht zu kurz. Vor dem Konzertbeginn um 22 Uhr wird das WM-Spiel Deutschland gegen Schweden ab 20 Uhr live in der Röhlinger Reithalle übertragen.