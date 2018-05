Blaulichtorganisationen treffen sich

Der Malteser Hilfsdienst in Ellwangen, hat das THW, das Rote Kreuz und die Feuerwehr zu einem Wochenende in die Stockener Sägmühle eingeladen. Im Mittelpunkt stand das Kennenlernen von Helfern und deren Gerätschaften.

Eine Idee, die von den Blaulichtorganisationen durchwegs gelobt wurde, denn wer weiß schon, was Feuerwehr, Technisches Hilfswerk oder das Rote Kreuz im Ernstfall für Handgriffe machen müssen und welche Belastung auf die jeweiligen Helfer zukommt. Außerdem arbeite man im Ernstfall besser zusammen, wenn man die Gesichter kenne und wisse, was der andere zu tun habe, sagten die Organisatoren von den Maltesern, Dominik Vetter, Christian Weber sowie Nico Baumann.

Das Technische Hilfswerk zeigte an zwei Stationen, wie eine Seilbahn aufgebaut wird, mit der Verletzte geborgen werden oder wie Material zur Unfallstelle gebracht wird. Bei der zweiten Station wurde vorgeführt, wie man Verletzte mit Hilfe von Leiter, Trage und Seilsicherung von einem Dach retten kann. Für viele der Malteser war das Neuland und so wurde beim gemütlichen Beisammensein über die eine oder andere Phase der Übung diskutiert. Am folgenden Tag gab’s eine realistische Unfalldarstellung, für die Stadtbeauftragter Stephan Messmer sowie Thomas Rettenmeier und Iris Nickel „Verletzte“ entsprechend schminkten. Das Rote Kreuz hatte zur Übung einen kompletten Behandlungsplatz samt Zelt und Ablagemöglichkeiten für die Verletzten aufgebaut. Es war mit einem Krankentransportwagen und einem Gerätewagen anwesend. Das sind Fahrzeuge, in denen viele Verletzte gleichzeitig versorgt werden können.

Die Atemschutzausrüstung wiegt 35 Kilo

Rainer Babbel, Kommandant der Ellwanger Feuerwehrabteilung, erläuterte ausführlich die Gerätschaften, die ein Feuerwehrfahrzeug mit sich führt. Helfer der Malteser wurden mit einer kompletten Atemschutzmontur ausgestattet, die immerhin zusätzliche 35 Kilogramm auf die Waage bringt. Eine schweißtreibende Sache bei rund 25 Grad, wie Polczyk, einer der Malteser-Helfer, bestätigte. Der Umgang mit Feuerlöschern stand ebenfalls auf dem Kennenlernprogramm.

Das Küchenteam um Christian Weber verpflegte die Teilnehmer aufs Beste, Nico Baumann kümmerte sich um die Kontaktpflege und die Organisation des Wochenendes und Dominik Vetter hat sich um Unterkunft und Ausrüstung der Helfer gekümmert.

Eine gelungene Sache, von der viele Helferinnen und Helfer sicher auch im Ernstfall profitieren.