Blaulichter treffen sich in Ellwangen

Zum Neujahrsempfang des THW Ellwangen konnte der Ortsbeauftragte Mario Nagler zahlreiche Vertreter der befreundeten Organisationen begrüßen. Darunter Vertreter der umliegenden Feuerwehren aus Ellwangen, Neuler, Pommertsweiler, Rainau, Rindelbach und Westhausen, DRK, Malteser und Polizei Ellwangen sowie der Stadt Ellwangen. Der Kreisfeuerwehrverband war mit dem stellvertretenden Vorsitzenden Jürgen Kasprowitsch und der Landkreis mit Kreisbrandmeister Andreas Straub vertreten. Ebenfalls kamen die Gäste der THW Ortsverbände Dinkelsbühl, Landshut und Rosenheim sowie Roman Collet von der Regionalstelle Göppingen.

Mario Nagler stellte laut Pressemitteilung des THW Ellwangen die neuen Fachgruppen Ortung und unbemannte Luftfahrtsysteme in den Vordergrund seiner Rede, die in den letzten beiden Jahren aufgrund der coronabedingten Zwangspause noch nicht richtig vorgestellt werden konnten.

Alexander Renschler, Leiter des Baubetriebshofs, bedankte sich als Vertreter der Stadt für die unkomplizierte und stetige Zusammenarbeit mit dem THW, wie bei den Heimattagen oder der Make Ostwürttemberg.

Der seit einem halben Jahr im Dienst befindliche Kreisbrandmeister Andreas Straub nutzte die Gelegenheit, um sich kurz vorzustellen und bedankte sich beim THW Ellwangen für die Unterstützung bei Pandemie, Flüchtlingskrise und Gasmangellage mit einer Urkunde von Landrat Joachim Bläse für besondere Verdienste.

Der neue Revierleiter des Polizeireviers Ellwangen Danilo Paul und Stadtbrandmeister der Feuerwehr Ellwangen Rainer Babbel gingen in ihren Grußworten auf die zunehmende Gewalt gegen Rettungskräfte ein.

Zugführer Reiner Mangold stellte die wichtigsten Stationen im THW Jahr 2022 in einer Bild und Video Präsentation dar. Unter anderem waren dort der Aufbau von Flüchtlingsunterkünften, Bombenentschärfung in Aalen, TAL-Übung am Chiemsee, das Kreisfeuerwehrfest in Westhausen, die landesweiten Übungen der Fachgruppen Ortung und Räumen, Abstützeinsatz in Hinterbrand, das Jugendlager in Rosenheim sowie viele Übungen und Ausbildungen zu sehen.

Beim anschließenden gemeinsamen Weißwurstfrühstück mit vielen interessanten Gesprächen wurde der gemeinsame Austausch gestärkt, heißt es in der Mitteilung abschließend.