Bläsercorps des Hegerings eröffnet die Ellwanger Wildwochen

An den Ellwanger Wildwochen nehmen acht Gastronomiebetriebe teil: Brauereigasthof Roter Ochsen, Gasthof Kronprinzen, Gasthaus zum grünen Baum, Pfahlheim, Hirsch – Das Ellwanger Landhotel, Neunheim, Naturhof Engel, Schönbronn, Seegasthof, Espachweiler, Waldschänke, Restaurant und Weinstube Kanne. Auch beim Bauernmarkt, freitags in Ellwangen, werden Spezialitäten rund ums Wild angeboten, so vom Naturhof Engel.