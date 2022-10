BläserCorps des Hegerings eröffnet die 17. Ellwanger Wildwochen auf dem Marktplatz

Das BläserCorps des Hegering Ellwangen hat am Samstagvormittag unter der musikalischen Leitung von Jürgen Vaas die 17. Ellwanger Wildwochen traditionell auf dem Wochenmarkt auf dem Ellwanger Marktplatz eröffnet. Drei Wochen lang, bis 6. November, gibt es in acht Gaststätten in Ellwangen und Umgebung Wildspezialitäten aus heimischen Wäldern.

Nach dem Signal zur Begrüßung durch das BläserCorps unterstrich Oberbürgermeister Michael Dambacher bei Regenwetter die Besonderheit und Einzigartigkeit der Ellwanger Wildwochen. Der OB dankte dem Hegering, den Jägern, den Ellwanger Gastronomen, dem Stadtmarketingverein Pro Ellwangen und den Kunden, die die Wildwochen sehr gerne wahrnähmen. Die Wildwochen seien weit über die Stadt- und Landkreisgrenzen hinaus bekannt, bis hinein in den Heilbronner und Stuttgarter Raum, sagte das Stadtoberhaupt und blickte auf ein „wirklich buntes, reiches Programm in diesen drei Wochen“. Bei der Eröffnung konnte der OB auch zwei Gäste aus der von der Flutkatastrophe 2021 betroffenen Gemeinde Schuld im Ahrtal begrüßen.

Jürgen Vaas wies auf die Hubertusmesse am Samstag, 29. Oktober, um 18 Uhr in der Ellwanger Basilika hin, die vom BläserCorps des Hegering Ellwangen musikalisch gestaltet wird. „Lassen Sie sich die nächsten drei Wochen das Wild schmecken“, wünschte hingegen Thomas Markus, Vorstandsmitglied des Marketingvereins Pro Ellwangen. Gleichzeitig dankte er den vielen Unterstützern der Wildwochen und legte den Kunden die Treuekarte zu den Wildwochen ans Herz, mit der man sich die acht Stempel der acht beteiligten Gastronomiebetriebe holen könne.

Auf dem Wochenmarkt gab es Wildspezialitäten direkt vom Jäger und Informationen zur Jagd durch den Hegering. Das AOK-Mobil war mit einem Vitamincheck und einem Gewinnspiel präsent. Und der Chef der Rotochsen-Brauerei, Alexander Veit, lud zum Bockbier-Freibier ein. „Auf die Wildwochen! Zum Wohl!“, hieß es da. Das BläserCorps des Hegerings spielte den Jägermarsch Nr. 3, den Jäger aus Kurpfalz und das Signal zum Trinken. „Hirsch tot“, „Sau tot“, „Reh tot“ hießen Jagdsignale. Mit dabei war natürlich auch Hegeringleiter Florian Gaugler.

An den Wildwochen beteiligen sich folgende acht Gastronomiebetriebe: Brauereigasthof Roter Ochsen, Gasthof Kronprinzen, Gasthaus zum grünen Baum, Pfahlheim, Hirsch – Das Ellwanger Landhotel, Neunheim, Naturhof Engel, Schönbronn, Seegasthof, Espachweiler, Schloss Schenke – Das Ellwanger Wirtshaus, sowie die Weinstube Kanne.