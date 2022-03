Bläse wirbt für für den „Ostalbkreis 3D“

Am vergangenen Sonntag hat in Röhlingen der Dekanatstag der Katholischen Kirche stattgefunden. Gastredner war Landrat Jochachim Bläse. Unter dem Titel „Ostalbkreis 3D“ ging es um Digitalisierung, Dekarbonisierung und die Demographie im Ostalbkreis. Der Dekanatstag, ein politisch-gesellschaftlicher Frühschoppen, bildet traditionell den Jahresauftakt der Veranstaltungen im Dekanat Ostalb.

„Wir werden miteinander um demokratische Entscheidungen ringen.“ Dieser Satz hat sich wie ein roter Faden durch den Vortrag von Joachim Bläse gezogen. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und die eingeschränkte Meinungs- und Pressefreiheit in Russland unterstrich der Landrat die Bedeutung von demokratischen und christlichen Werten für eine Gesellschaft. „Demokratie ist natürlich anstrengend“, sagte der Landrat. Dies halte ihn jedoch nicht davon ab, Visionen zu entwickeln und auf den Weg zu bringen. Denn: „Wir brauchen Aufbruchstimmung, Veränderungswillen und auch Zuversicht.“

Im Ostalbkreis eröffne die Digitalisierung viele neue Geschäftsfelder. Auch beim Ausbau der erneuerbaren Energien gehe man voran und befinde sich in einem tiefgreifenden Transformationsprozess, um dem Klimawandel effektiv zu begegnen. „Dafür müssen wir jetzt die entsprechende Infrastruktur schaffen“, postulierte der Landrat.

Bläse sprach sich in Bezug auf die Dekarbonisierung, also der Reduzierung von Kohlendioxydemissionen, unter anderem für eine neue „Wertschätzung Wald“ und für eine Energieerzeugung in armen Ländern aus.

Der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs wurde von Bläse ebenfalls angemahnt; genauso wie ein „plastikfreier Ostalbkreis“, für den der Landrat ausdrücklich wirbt. „Mit 72 Partnern können wir beginnen.“ Hinsichtlich der Demographie hielt Bläse ein leidenschaftliches Plädoyer für Kinder und Jugendliche. Ihnen müsse mehr Platz eingeräumt werden. Die Ostalb müsse attraktiver werden für junge Familien. Auch, weil eine Überalterung der Gesellschaft zu noch mehr Problemen in der Pflege führen würde. „Wir müssen uns als Gemeinschaft neu definieren und den Pflegeberuf attraktiv machen.“ Dem bestehenden Ärztemangel sei der Landkreis bereits mit dem Angebot eines Stipendiums für Medizinstudenten aktiv entgegengetreten, informierte Bläse.

Mut und Zuversicht, auch die Kultur, „mal etwas falsch machen zu dürfen“, solle wieder mehr in den Köpfen und Herzen der Menschen verankert werden. Die Kirchen bezeichnete der Landrat als „Hort des Guten und Sozialen“.

Dem Vortrag des Landrats schloss sich ein lebendiger Austausch in der Kirche Sankt Peter und Paul in Röhlingen an. Statements zum Abbau der Bürokratie bei der Nachbarschaftshilfe, zur Stärkung des Dorfcharakters und besserer Kommunikation, gehörten dazu.

Davor hatte der stellvertretende Dekan, Pater Jens Bartsch, gemeinsam mit Pater Sony einen sehr ansprechenden Gottesdienst zelebriert. Bei aller Dunkelheit, die momentan durch die Kriegssituation die Menschen umfängt, dürfe man nicht das Vertrauen verlieren und die Zuversicht, dass Jesus am Ende des Matthäus-Evangeliums zusagt: „Ich bin bei euch alle Tage eures Lebens.“

Dekanatsreferent Romanus Kreilinger lud die Gäste im Anschluss an Gottesdienst, Vortrag und Plenum zu einem coronagerechten Imbiss auf dem Kirchplatz ein. Bei sonnigem Wetter verweilte man und kam miteinander ins Gespräch.