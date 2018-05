Blackout in Ellwanger Innenstadt

Teile der Ellwanger Innenstadt sind am Montagmittag etwa eine Stunde lang ohne Strom gewesen. Der Energieversorger EnBW ODR geht davon aus, dass eine Leitung aufgrund eines Isolationsschadens Erdberührung hatte und so einen Kurzschluss ausgelöst hat. Aufgrund der erhöhten Belastung sind drei weitere Leitungen im Stadtgebiet ausgefallen.

Ein sogenannter Erdschluss war laut Franz Stölzle, dem Betriebsleiter für Strom der EnBW ODR, die Ursache des Stromausfalls am Montagmittag. In so einem Fall berührt die stromführende Phase einer Leitung die Erde. Dadurch sei ein Kurzschluss entstanden. Dieses Problem sei an der Übergabestation zwischen der Kaserne und der Wolfgangsklinge aufgetreten, weiß Stölzle.

„Wenn ein Kurzschluss entsteht, hat das eine höhere Belastung für das Netzgebiet zur Folge“, weiß der ODR-Betriebschef. Normalerweise führe das nicht zu einem größeren Stromausfall. In diesem Fall kam es aber zu einem Dominoeffekt. Drei weitere Leitungen fielen aus: Zwischen der Daimlerstraße und der Varta, zwischen dem Edeka-Markt an der Konrad-Adenauer-Straße und dem Sprachenzentrum Süd sowie zwischen der Schlossvorstadt und dem Ellwanger Schloss. „Dass vier Kabel kaputt sind, haben wir schon lange nicht mehr gehabt“, kommentiert der Betriebsleiter.

Auch Banken und Handelsunternehmen sind betroffen

In der Folge waren laut Stölzle rund 250 Haushalte ohne Strom. Aber auch Banken und Handelsunternehmen waren betroffen. Eine Passantin berichtete, sie habe wegen des Stromausfalls in der Kreissparkasse am Marktplatz kein Geld abheben können. Auch einige Ampeln sowie innenstadtnahe Supermärkte hatten zwischenzeitlich keinen Strom.

Laut Betriebsleiter Franz Stölzle hatte sich der erste Fehler um 11.56 Uhr bemerkbar gemacht. Um 13.11 Uhr seien dann fast alle Kunden wieder regulär versorgt gewesen, berichtet der ODR-Betriebsleiter. Eine Ausnahme sei das Bundeswehr-Sprachenzentrum gewesen. Dieses hätte noch eine gewisse Zeit über ein Aggregat mit Elektrizität versorgt werden müssen.

Als Ursache für den Erdschluss, der den Stromausfall auslöste, vermutet die ODR einen Isolationsfehler an dem betreffenden Kabel. Dabei könne es sich um einen Herstellungsfehler, einen Fehler beim Verlegen der Leitung oder um eine Alterserscheinung des Kabels gehandelt haben, erläutert Stölzle. Allerdings gibt er zu bedenken, dass die Kabel an der problematischen Stelle etwa 20 bis 30 Jahre alt seien. Die Lebensdauer einer Stromleitung gibt der ODR-Betriebsleiter mit 60 bis 80 Jahren an. „Unsere Kabel sind im besten Alter“, sagt er.

Was hat aber zu dem Schaden an dem Erdkabel zwischen Wolfgangsklinge und Kaserne geführt? Häufig werden in solchen Fällen Bauarbeiten als Ursache vermutet. ODR-Betriebsleiter Franz Stölzle ist da skeptisch: An der betreffenden Stelle seien aktuell keine Bauarbeiten im Gange. Allerdings möchte Stölzle nicht ausschließen, dass das Kabel durch frühere Bauarbeiten bereits beschädigt worden sei.