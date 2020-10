Bis zu 3000 Lkw in der Röhlinger Ortsdurchfahrt?

Die BI Röhlingen meldet sich zur jüngsten Kreistagsausschusssitzung in Aalen und zur jüngsten Sitzung des Ellwanger Gemeinderats zu Wort. Die BI will das entstandene„Zahlenwirrwar“ um die Verkehrsbelastung im Ort auflösen. Zum besseren Verständnis sei vorausgeschickt, dass sich in der Ortsmitte von Röhlingen zwei Landesstraßen überlagern, heißt es in der Pressemitteilung.

Laut den Verkehrserhebungen von 2019 fahren durch Röhlingen täglich durchschnittlich 12 845 Fahrzeuge. Der Anteil des Schwerlastverkehrs liegt nach Aussagen von Klaus Ehrmann, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung im Ellwanger Rathaus, bei täglich 1721 Lkw. Die BI meint dazu: „Aktuell werden im Rahmen des 5G-Versuchs zusätzlich Verkehrsdaten für Röhlingen erhoben. Nach diesen Verkehrsdaten ist die Verkehrsbelastung durch den Schwerverkehr noch weit höher.“

Das Landratsamt prognostizierte in der Sitzung des Kreistagsausschusses bei einer Erweiterung des Ellwanger Gewerbegebiets um eine Fläche von 29 Hektar eine Zunahme des Lkw-Verkehrs je nach angesiedelter Gewerbeart um bis zu 1200 Lastwagen täglich. Davon würden mindestens 20 Prozent durch Röhlingen fahren. Die BI fürchtet daher: „Wir werden es daher alle erleben, dass die 3000-Marke an Lkw gerissen wird. Auf Grund dieser Fakten muss deshalb eine Ortsumfahrung für Röhlingen schnellstmöglich realisiert werden.“