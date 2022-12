Bis Januar keine geplanten Geburten in der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik möglich

Die Kinderstationen und Kinderintensivstationen im Ostalb-Klinikum Aalen und im Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd sind laut einer Mitteilung der Kliniken Ostalb aktuell aufgrund der RS-Virus-Problematik noch immer zu über 100 Prozent Prozent belegt. Das Personal der Kinderkliniken in Aalen und Schwäbisch Gmünd ist dadurch weiterhin außerordentlich hohen Belastungen ausgesetzt.

Eine Versorgung von etwaigen geburtshilflichen Notfällen in Ellwangen durch ein pädiatrisches Notfallteam (Kinderarzt und Intensivpflege) ist in den kommenden Tagen aufgrund dieser Ausnahmesituation weiterhin nicht möglich, heißt es weiter. Aus „Gründen der Patientensicherheit“ sind deshalb bis zum 2. Januar 2023 keine geplanten Geburten in der Virngrund-Klinik möglich. Anstehende Entbindungen, die in Ellwangen geplant waren, können in Aalen und Mutlangen versorgt werden.

Hinzu kommt laut der Mitteilung auf vielen anderen Stationen und Abteilungen der Kliniken eine überdurchschnittlich hohe Krankheitsquote der Klinikmitarbeiter. Dieser Personalmangel hat aktuell zur Folge, dass geplante Operationen verschoben werden müssen oder nicht alle verfügbaren Betten einer Station auch belegt werden können. Die Klinikleitung bittet alle betroffenen Patienten und deren Angehörigen um Verständnis