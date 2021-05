Da dieses Jahrwegen der Pandemie erneut kein Maibaum in Schrezheim gestellt werden konnte, wurden wieder Birken entlang des Sportplatzes aufgestellt. Diese zieren wieder Herzen mit aufbauenden Sprüchen. Die SG Schrezheim will so positive Grüße an alle Spaziergänger senden. Foto: SG Schrezheim