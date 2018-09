Birgit Reißmüller leitet die Kübelesbuckschule in Rindelbach

Die Kübelesbuckschule in Rindelbach hat mit Birgit Reißmüller wieder eine Schulleiterin. Die neue Rektorin wohnt in Aalen und hat zuletzt die Deutsche Schule in Mailand geleitet.

Reißmüller war die einzige Bewerberin. Dies teilte Ortsvorsteher Arnolf Hauber bei der Sitzung des Ortschaftsrats mit. Sie sei eine sehr erfahrene Pädagogin, freute sich Hauber und hieß sie im Namen des Ortschaftsrates herzlich willkommen. Birgit Reißmüller tritt die Nachfolge von Hans-Peter Lange-Hagmann an. Lange-Hagmann leitete die Rindelbacher Schule 24 Jahre lang und wurde 2017 in den Ruhestand verabschiedet.