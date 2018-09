Privatdozent Dr. Raphael Stiletto ist nicht mehr Chefarzt der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie an der Sana-Klinik in Biberach. Eine Sprecherin der Klinik bestätigte auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“, dass Stiletto seit diesem Monat nicht mehr an der Sana-Klinik tätig sei. Zu den Gründen der Trennung gab die Klinik zunächst keine weiteren Auskünfte. Die Stelle werde nun ausgeschrieben und schnellstmöglich nachbesetzt. Die kommissarische Leitung der Chirurgie übernimmt in der Zwischenzeit der Leitende Oberarzt ...