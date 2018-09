Im Ortschaftsrat ist es schon bekannt gegeben worden, nun bestätigt das Regierungspräsidium Stuttgart, dass Birgit Reißmüller die neue Rektorin der Grudschule Rindelbach wird. Die Stelle war fast ein Jahr nicht besetzt.

Reißmüller war bisher Rektorin an der Deutschen Schule Mailand, kommt aber aus der Gegend. Sie hat das Kopernikus-Gymnasium in Wasseralfingen besucht. Ein Praktikum an der Jagsttalschule in Westhausen bestärkte ihren Wunsch, Lehrerin zu werden. An der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd hat sie Deutsch, Heimat- und Sachunterricht sowie Anfangsunterricht studiert. Den Vorbereitungsdienst absolvierte sie am Seminar für schulpraktische Ausbildung Schwäbisch Gmünd und an der Bergschule in Waldstetten. Mit Auszeichnung beendete sie den Vorbereitungsdienst und nahm ihre erste Dienststelle in Ebersbach an.

Nach weiteren Schuljahren in Bargau und Lorch-Waldhausen, wo sie Schulleiterin wurde, zog es Birgit Reißmüller ins Ausland. Zunächst ging sie sechs Jahre an die Deutsche Schule Barcelona. Nach einem vierjährigen Zwischenstopp als kommissarische Schulleiterin in Abtsgmünd-Hohenstadt und als Rektorin an der Dreißentalschule Oberkochen ging Reißmüller als Grundschulleiterin an die Deutsche Schule nach Mailand. Nach diesen vergangenen acht Jahren geht sie nun als Rektorin an die Grundschule Rindelbach.

Durch die vielfältigen Tätigkeitsbereiche bekam Birgit Reißmüller Einblicke in verschiedenste Organisationsformen. Sie pflegte Kontakte zur VHS und zum Kulturamt der Stadt. Von der Schulentwicklung und Kooperation mit dem Kindergarten bis zur Betreuung und Unterstützung von ausländischen Schülern brachte sie sich vielfach ein. Sie hat außerunterrichtliche Veranstaltungen wie mehrtägige Ausflüge, Autorenlesungen oder Schulfeste initiierte und Projekte wie Musicalinszenierungen oder Konzertaufführungen geleitet und sich am europaweiten Comenius-Projekt beteiligt.

Als Ausgleich zur Schule steigt sie gerne aufs Fahrrad. Hier holt sie sich wieder neue Kraft und Energie. Zu ihren Freizeitbeschäftigungen zählen auch kochen und backen.