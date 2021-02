Bildungspartner unterstützen Eugen-Bolz-Realschule mit 5000 Euro

Wie eine fruchtbare Kooperation zwischen Schule und Bildungspartnern vor Ort gelingen und für beide Seiten gewinnbringend sein kann, zeigen drei Unternehmen der Region: die EnBW ODR, die NetCom BW und J. Rettenmaier & Söhne. JRS unterstützt die Eugen-Bolz-Realschule mit einer Spende in Höhe von 2500 Euro, die ODR spendet 2000 Euro und die NetCom BW 500 Euro. Die Schule wird damit ihr MINT-Profil weiter ausbauen.

Die großzügige Zuwendung der Bildungspartner soll dazu verwendet werden, an der EBR das MINT-MediaLab mit dem Modul MecLab von Festo-Didactic einzurichten. Mit dieser industriellen Fertigungsstraße im Kleinen erhalten die Schülerinnen und Schüler im Technik-, Physik- und Informatikunterricht die Möglichkeit, beispielsweise ein Stapelmagazin, ein Transportband oder einen pneumatischen Greifer zu programmieren und zu steuern. Dieser eigene Raum soll dazu dienen, den jungen Menschen neue Zukunftstechnologien näher zu bringen und erfahrbar zu machen.

ODR-Personalleiter Jürgen Humpfer ist davon überzeugt, dass die Kooperation mit der EBR auch die Region stärkt. „Das Digitalisierungsthema gemeinsam mit unserem Bildungspartner voranzutreiben, um die jungen Menschen auf ihre Berufsausbildung entsprechend vorzubereiten“, ist ODR-Ausbildungsleiter Philipp Lechner ein besonderes Anliegen.

Anton Pfitzer, Personalleiter bei JRS, zeigte sich erfreut über die Zusammenarbeit mit der EBR. Für die Betriebe sei es immer wichtiger, dass die Auszubildenden Kenntnisse in Informatik und Technik mitbrächten. Dies sichere langfristig die Zukunft des Industriestandorts.

Schulleiter Martin Burr sieht in der Verknüpfung von Theorie und Praxis ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal und typisches Profil der Realschule. Um die Schülerinnen und Schüler möglichst realitätsnah auf die Anforderungen der Industrie 4.0 vorzubereiten, sieht er in der weiteren Stärkung der MINT-Fächer einen wichtigen Punkt in der Schulentwicklung der EBR.