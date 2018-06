Bilder voller Schönheit und Tiefe

Nikolaus Stark, Künstler und Pfarrer in Personalunion, zeigt im Tagungshaus Schönenberg eine Werkauswahl seines reichen künstlerischen Schaffens.

Neben biblischen und religiösen Themen widmet sich der in Wallerstein lebende, rüstige 86-Jährige mit Landschafts- und Blumenbildern der Schönheit der Schöpfung. 1957 empfing er gemeinsam mit Walter Kasper in Rottenburg die Priesterweihe. Von 1984 bis zu seiner Pensionierung war Stark Pfarrer in Dewangen. Schon als Schüler der siebten Klasse entdeckte er seine Liebe zur Malerei. Hausleiter Bernd Philippi begrüßte die Besucher.

60 Jahre künstlerisches Schaffen

Rund 2000 Werke aus über 60 Jahren künstlerischen Schaffens hat Nikolaus Stark 2009 in eine Stiftung der Diözese Rottenburg-Stuttgart eingebracht, um sie einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Stark ist zutiefst erfüllt von der Botschaft des Glaubens und verkündet sie in seiner Malerei auf beeindruckende Weise. Seine Bilder, sagte er beim Gang durch die Ausstellung, verwiesen auf das, was man mit den Augen nicht schauen könne, im Wort der Bibel aber gesagt sei. Das Bild der Taufe gehöre ebenso dazu wie die Schlange in der Wüste, die Moses erhöht habe, die Samariterin am Jakobsbrunnen, der Zöllner Zachäus, der Jesus aufnimmt, und Maria von Magdala, die der Herr liebe, wie er uns alle liebe.

Vor der Sichel des abnehmenden Mondes nehme er Abschied von den Mauerseglern, die in den Süden ziehen, denke an seine ablaufende Lebenszeit und frage sich, was danach komme. Die Menschen könnten ohne Angst sein, wenn sich das Karussell des Lebens eines Tages nicht mehr drehe, denn Gott sei mit ihnen: „Wichtig ist die Mitte, in der wir zusammen sind“, sagte Stark. „Der Geist weht, wo er will.“

Am liebsten Wiesenblumen

Als Künstler wie als Mensch lebt Nikolaus Stark mit den Jahreszeiten. Wiesenblumen wie die pfirsichblättrige Glockenblume und seltene Kräuter sind ihm lieber als Blumen in der Gärtnerei. Bilder wie „Klatschmohn“ und „Akelei“ sind duftig-zart gemalte Zeugnisse dieser Liebe zur Natur. Stark arbeitet mit Kaseinfarben, die er selbst aus Quark und Kalk herstellt und mit mineralischen Pigmenten mischt. Diese aus der Mode gekommene Maltechnik sorgt für leuchtende Farbintensität, die auch seine Landschaftsimpressionen des Karthäusertals oder der Donau bei Obermarchtal auszeichnet. In sein Bild „Am Mühlberg in Christgarten“ habe er die schöne Lau eingearbeitet, sagte Stark verschmitzt, denn man schaue von dort übers Land, und das Blautal sei nicht weit.

Und so stellt man sich den alten Mann vor, wie er abends, wenn die Nebel aus den Wiesen steigen, am Fenster steht, Schwärme von Wasservögeln aufsteigen sieht und in der Zuversicht seines Glaubens getröstet ist.

Die Ausstellung ist bis 30. November täglich von 10 bis 19 Uhr zu sehen. Die Landschafts- und Blumenbilder sind verkäuflich. (R.)