„Big Baand“-Sommer-Sound unter alten Kastanien

Den Sonntag und den Sommer beim Frühschoppen und mit guter Musik genießen – das klingt verlockend. So verlockend, dass zahlreiche gute gelaunte Genießer in die Chicago Meat Bar gekommen sind, um im Biergarten unter alten Kastanien der „Big Baand“ zu lauschen.

Die zog alle Register ihres Könnens und ihres umfangreichen Repertoires und begeisterte mit Leckerbissen des kultivierten Straight-Ahead-Jazz. Verdient viel Beifall gab’s auch für flott servierten Swing, träumerischen Blues, rhythmischen Fusion-Jazz, mitreißenden Bossa und rockige Titel.

Bandleader Matthias Blumenschein zollte dem Sommer Tribut, switchte barfuß und wieselflink zwischen Posaune und Dirigentenpult hin und her und kündigte Jazzperlen wie den Klassiker „Blues in The Closet“ von Oscar Pettiford an.

Im Dezember 2013 gegründet, feiert die Big Baand mit rund 20 passionierten Laienmusikern in diesem Jahr ihren fünften Geburtstag und ist den Kinderschuhen längst entwachsen. Ihre Wurzeln hat sie in der „Andreas T. Bundy Big Band“ und der „Young Jazz and Rock Honoration.“ Das doppelte AA stehe nicht nur für Aalen, ließ der Bandleader die fröhlichen Frühschöppner wissen. Man sei dem gesamten Ostalbkreis verbunden, aus dem die Musiker kommen. Sie alle eint die Mission, die Zuhörer mit gepflegtem Jazz anspruchsvoll und vielseitig zu unterhalten.

Das ist ihnen an diesem beschwingten Sonntagmittag mit sattem Sound, tollen Soli und ansteckender Spielfreue großartig gelungen. Die Zuhörer groovten und swingten begeistert mit. (R.)