Bienen sind die kleinsten Nutztiere der Welt

Vom 29. Mai bis 25. Juli dreht sich im Hof des Alamannenmuseums alles um Bienen, die kleinsten Nutztiere der Welt. Imkerin Andrea Dobstetter hat ihren Schaukasten mit fleißigen Honigbienen aufgestellt und bietet interessierten Kindergärten und Schulen Führungen an. Schon aus der Zeit der Alamannen ist die Verwendung von Bienenkörben archäologisch nachgewiesen.

Dobstetter zeigt, wie ein Volk aufgebaut ist, was eine Arbeitsbiene von der Königin oder einer Drohne unterscheidet und wie viel Arbeit in einem Glas Honig steckt. Denn ohne die Bienen hätten die Bauern kaum etwas zu ernten. Mit Bienen im Schaukasten und einem traditionellen Bienenkorb zum Anfassen kann man im Museumshof der Frage nachgehen: Was lebt im Schaukasten und wer findet die Königin? Die Aktion ist für Mädchen und Jungen ab dem Kindergartenalter bis zur 4. Klasse geeignet.

Die Führungen richten sich an Kinder und Erwachsene, dauern wahlweise eine oder zwei Stunden und sind Montag bis Donnerstag auch in den Pfingstferien von 9 bis 12 Uhr buchbar. Die einstündige Führung kostet 35 und die zweistündige 45 Euro, jeweils zuzüglich 5 Euro Materialkosten.