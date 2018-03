Bibliothek vermittelt „Blind Dates“ mit Büchern

Aufwändig gestaltete Cover und riesige Marketingkampagnen entscheiden oft darüber, ob sich ein Buch gut verkauft. Und so greift man als Bücherwurm aufgrund des schönen Deckblatts auch schnell daneben. Für alle, die sich gerne überraschen lassen und Neues ausprobieren wollen, empfiehlt die Stadtbibliothek Ellwangen seit dem Valentinstag bis Ende Februar ein „Blind Date“ mit einem Buch der Stadtbibliothek. Bei der Aktion „Blind Date with a book“ sind Bücher der unterschiedlichsten Genres verpackt und mit kurzen Stichwörtern versehen worden. So sieht man bei der Ausleihe weder das Cover noch den Namen des Autors noch den Buchtitel. Ob das „Blind Date“ mit dem Buch letztlich spannend, romantisch, fantasievoll oder sogar dramatisch verläuft, das lässt sich nur selbst ausprobieren. Die „Blind Dates“ warten in der Stadtbibliothek auf alle Buchliebhaber. Foto: Michailitschenko