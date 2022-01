Bibliolog am Abend als Onlinekonferenz

Die Landpastoral Schönenberg lädt am Donnerstag, 24. Februar, um 19.30 Uhr zu einem Bibliologabend als Onlinekonferenz ein.

Beim Bibliolog versetzen die Teilnehmer sich in die biblischen Gestalten hinein und reichern in den biblischen Rollen die Zwischenräume in den Texten mit ihren Erfahrungen und ihrer Fantasie an. Dabei gibt es kein „zu jung“, „zu alt“, „zu wenig wortgewandt“, „bringe kein Bibelgrundwissen mit“ … Das, was jede und jeder mitbringt, reicht, um die Bibel mit Leben zu füllen.

Leitung und Info: Ingrid Beck: Telefon 07961 / 9249170-16, E-Mail: ingrid.beck@drs.de