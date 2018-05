Vor vier Wochen ist in Wassertrüdingen ein Biber in einer illegalen Falle gefangen und getötet worden. Jetzt hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt.

Anfang Januar hatten Zeugen in einem Ortsteil von Wassertrüdingen an einem Bachlauf die Schlagfalle entdeckt. Solche Fallen sind in Bayern verboten, weil sie eine Gefahr für Tiere, vor allem Haustiere, aber auch für Menschen und spielende Kinder sind. In dieser Totfangfalle befand sich ein toter Biber.

Die Falle wurde an einem Weg aufgestellt, der als Trampelpfad eines Bibers erkenntlich war. Das Tier war wohl nachts in diese Falle getappt und darin verendet.

Die Polizei ermittelte teils verdeckt und befragte zahlreiche Zeugen. Das brachte sie auf die Spur eines dringend tatverdächtigen Mannes. Dieser hatte zwei dieser Totschlagfallen in unmittelbarer Nähe zu einem Biberbau aufgestellt und nach Kenntnis der Polizei zumindest einen Biber damit gefangen und getötet.

Europäische Biber werden durch die Bundesartenschutzverordnung, das Bundesnaturschutzgesetz und das Tierschutzgesetz besonders geschützt. Gegen den Verdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Fallen wurden eingezogen. (ij)