Bezirksnotariat wird zum 1. Januar 2018 aufgelöst

2015 das Aus für das Ellwanger Gefängnis, und 2018 schon der nächste herbe Schlag für die „Gute Stadt“: die Auflösung des Bezirksnotariats. Wie Amtsnotar Ludwig Röhrer gestern bestätigte, wird das Notariat Ellwangen in der Sebastian-Merkle-Straße 8 aufgrund der Notariatsreform zum 1. Januar 2018 aufgelöst, wie alle staatlichen Notariate im Land Baden-Württemberg. Von der Schließung in Ellwangen sind rund 20 Mitarbeiter betroffen, darunter drei Notare, zwei Notarvertreterinnen sowie 14 bis 17 Angestellte.

Bisher gibt es in Ellwangen fünf Notare, die gleichzeitig auch gerichtliche Tätigkeiten wahrnehmen, wie Grundbuchgericht, Nachlassgericht und Betreuungsgericht. Für die Bevölkerung sei dies optimal, so der dienstaufsichtführende Notar Ludwig Röhrer, weil alles in einer Hand erledigt werden kann. „Dieser Vorteil fällt natürlich weg.“ Das Bezirksnotariat soll zum 1. Januar 2018, so Röhrer, in ein freiberufliches Notariat übergeführt werden. Das zentrale Grundbuchamt für den Landgerichtsbezirk Ellwangen, der von Niederstotzingen bis Bad Mergentheim reicht, komme nach Schwäbisch Gmünd.

Bopfingen erhält Notarstelle

Betreuungsgericht und Nachlassgericht werden jeweils an das Amtsgericht am Sitz des Notariats abgegeben, in Ellwangen also an das Amtsgericht Ellwangen. Wie es mit Neresheim und Bopfingen weitergeht, konnte Röhrer noch nicht sagen, aber das Amtsgericht Neresheim sei ja noch vorhanden. Bopfingen erhalte eine freie Notarstelle.

Hintergrund der Reform im Zuge der Privatisierungswelle sei das erklärte Ziel der FDP (seit 1993) gewesen, das Amtsnotariat abzuschaffen zugunsten eines freiberuflichen Notariats, wie Röhrer berichtet. Mit dem Argument, es würde nicht mehr in die europäische Landschaft, ins europäische Recht passen. Laut Ludwig Röhrer wird ein Konzept erarbeitet, wie die rund 20 Mitarbeiter des Bezirksnotariats Ellwangen nach der Schließung sozialverträglich untergebracht werden können: Entweder sie gehen zu einem freiberuflichen Notariat oder sie bleiben beim Staat, könnten dann aber auch unter Umständen an eine andere Dienststelle versetzt werden. In Ellwangen gibt es schon einen freiberuflichen Notar: Notar Thomas Höfer. Er kommt aus dem Kreis der Bezirksnotare und war früher im Notariat Gaildorf tätig.

Das Bezirksnotariat Ellwangen (Notariat I bis III) ist für Ellwangen mit seinen Teilorten sowie für Adelmannsfelden, Ellenberg, Jagstzell, Neuler, Rainau, Rosenberg, Stödtlen und Wört zuständig. Aalen hat zurzeit einen Anwaltsnotar, zum 1. Januar 2018 soll es netto drei „Nurnotarstellen“ geben.