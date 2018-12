Bewerbungspoint hilft Flüchtlingen bei der Bewerbung

Bewerbungspoint heißt ein neues Angebot in der Lernwerkstatt der LEA auf dem ehemaligen Kasernengelände. Betrieben wird es von Nifo, dem Netzwerk zur Integration von Flüchtlingen in Ostwürttemberg, geleitet wird es von Olga Krasniqi, der Ehrenamtskoordinatorin der Stadt.

Der Bewerbungspoint soll die berufliche Integration von geflüchteten Menschen fördern. Dort wird über das duale Ausbildungssystem, über Praktika und über spezifische Angebote für besondere Zielgruppen wie Frauen informiert. Es werden Firmen vorgestellt und Fragen beantwortet, zum Beispiel, was ein deutscher Arbeitgeber erwartet. Unternehmer können Ausbildungs- und Arbeitsplätze anbieten. Neben Olga Krasniqi sind dort Anna und Christa Ott, Beate Kuhn, Elaine David und als Übersetzer Koko Folly Kouevi ehrenamtlich tätig. Der Togolese spricht französisch, deutsch, englisch, italienisch sowie mehrere afrikanische Dialekte.

Ellwangens Bürgermeister Volker Grab verwies auf 2190 ausländische Bewohner in der Stadt, die aus 91 Nationen kommen, und auf rund 450 Flüchtlinge in der LEA aus 26 Ländern. Seit 2016 gebe es in Deutschland die Ausbildungsduldung, was heißt, dass geflüchtete Menschen, die in Ausbildung sind, nicht abgeschoben werden sollen. Der Bewerbungspoint ist ein Gemeinschaftsprojekt von Stadt und Aktion Jugendberufshilfe im Ostalbkreis (AJO), dem Träger von Nifo, vertreten durch Petra Walter. Sie sprach mit Blick auf die benachbarte LEA von einer Einrichtung mit Seltenheitswert. Die Nifo habe seit 2016 123 Menschen in Praktika vermitteln und 110 weiterqualifizieren können, 35 hätten eine duale Ausbildung begonnen, elf eine schulische und sechs ein duales Studium.

Man sollte den Flüchtlingen auf Augenhöhe begegnen, sagte Olga Krasniqi. Denn unter ihnen seien viele hoch Ausgebildete. Krasniqi unterrichtet in der Lernwerkstatt einmal pro Woche interkulturelle Kompetenz. Ziel der Flüchtlinge sei, hier beruflich Fuß zu fassen.

Der Integrationsbeauftragte Jürgen Schäfer freute sich über diesen „Meilenstein unserer Integrationsbemühungen“. Das Nifo-Projekt sei ein absoluter Gewinn für die Stadt Ellwangen.

Nifo ist ein überregionales Projekt der AJO und findet in Kooperation mit dem Ostalbkreis, dem Kreis Heidenheim, den Städten Ellwangen, Aalen, Schwäbisch Gmünd und Heidenheim sowie dem AWO-Kreisverband Heidenheim und anderen Akteuren statt.

Das Projekt wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.