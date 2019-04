Bewegende Karfreitagskantate

Behutsam und berührend haben die Ellwanger Kantorei und Solisten den Zuhörern in der evangelischen Stadtkirche das Karfreitagsgeschehen nahegebracht. Unter Reinhard Krämers Leitung widmeten sie sich der anspruchsvollen Passionsbetrachtung „Crucifixion“ nach Spirituals von Paul Ernst Ruppel. Den Part des Sprechers übernahm Tenor Roland Eckert. Moritz von Woellwarth an der Posaune und Georg Bomhard am Kontrabass begleiteten die Aufführung und bereicherten sie mit Improvisationen.

In Abgrenzung zu Liedern der Romantik und deutschtümelnder Musik der Nationalsozialisten hat der 2006 verstorbene Komponist, Kantor und Chorleiter Paul Ernst Ruppel ein Oeuvre geschaffen, das sich an den Idealen der Singbewegung und der Rhythmik von Jazz, Gospel und Spiritual orientiert und von experimentellen Elementen geprägt ist. Feinfühlig, expressiv und ohne überbordendes Pathos entfaltete die Ellwanger Kantorei den spezifischen Charakter des 1960 entstandenen Werks, das in meditativen Bildern vom Leiden Christi bis zum Tod am Kreuz erzählt.

Fesselnde Rhythmik und Feinfühligkeit

Das dramatische Geschehen in Jerusalem, die Gefangennahme Jesu, sein Erscheinen vor dem römischen Statthalter Pilatus, der seine Hände in Unschuld wäscht, die dumpfen Hammerschläge, mit denen Jesus ans Kreuz genagelt wird, all das hat Ruppel lautmalerisch vertont.

Während vor den Fenstern der Stadtkirche die Abendsonne langsam unterging, trugen die Sängerinnen und Sänger in fesselnder Rhythmik das „Kreuzweg“-Lied und den „Golgatha“-Chor „Schau, wie er starb auf Golgatha“ vor. Feinfühlig nahm der Chor den Dialog mit Roland Eckerts markantem Tenor auf. „Dafür, dass ich sie liebe, hassen sie mich“: Klar und präzise akzentuiert durchdrang Eckerts Stimme den sakralen Raum.

Passagen wie das dreimalige Verleugnen Jesu durch seinen Jünger Petrus im Haus des Hohepriesters Kaiphas deklamierte er so prägnant und eindringlich, dass sich niemand der Dramatik der Passionsliturgie entziehen konnte. Ruppels spirituelle Kantate ist skizzenhaft angelegt und lässt Freiraum für individuelle Gestaltung. Diesen nutzten Moritz von Woellwarth und Georg Bomhard. Von Woellwarths Posaune klang nicht festlich und majestätisch, sondern schwer und klagend, Bomhards Kontrabass dunkel und düster.

Als der Gesang verebbt und der letzte Ton verklungen war, herrschte sekundenlang bewegte Stille. Dann erst kam Beifall auf. Kantorei und Solisten ist für eine intensive kirchenmusikalische Stunde zu danken, auf die Reinhard Krämer an der Orgel mit Matthias Nagels „Good-Friday-Blues“ und Nagels Gospel-Bearbeitung „Where you there“ eingestimmt hatte.