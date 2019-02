BEV-Insolvenz: Stadtwerke sichern die Gasversorgung

Der Energieversorger BEV Bayerische Energieversorgungsgesellschaft hat am 29. Januar Insolvenz angemeldet und seine Gaslieferungen nach Aussage des vorläufigen Insolvenzverwalters eingestellt. Die Stadtwerke Ellwangen springen nun ein und sichern die Energieversorgung für die betroffenen Kunden in Ellwangen.

Die BEV Energie ist laut Stadtwerke-Geschäftsführer Stefan Powolny der sechste Energiediscounter, der im vergangenen haben Jahr in Schräglage geraten ist. Die Versorgung der Kunden übernehmen die Stadtwerke. „Wir lassen niemanden frieren“, sagt Powolny. Bei Insolvenz eines Energielieferanten gehen die betroffenen Kunden automatisch in die Ersatzversorgung des örtlichen Grundversorgers über. Dies sind in Ellwangen die Stadtwerke.

Diese Ersatzversorgung können die BEV-Kunde maximal drei Monate in Anspruch nehmen. Sie erhalten in diesen Tagen per Post weitere Informationen zur Ersatzversorgung. Bei Fragen können sie sich an das Kundencenter in der Bahnhofstraße 28 wenden, entweder pesönlich, telefonisch unter der Nummer 07961 / 84-602 und per E-Mail an julia.sekler@stadtwerke-ellwangen.de .