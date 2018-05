Bettlerinnen gehen im Seniorenheim auf Beutezug

Am Mittwochnachmittag haben zwei Bettlerinnen 100 Euro von einer Bewohnerin eines Seniorenheims in der Bahnhofstraße in Wassertrüdingen gestohlen.

Die beiden Bettlerinnen hatten das Seniorenheim betreten und zunächst von zwei Bewohnerinnen geringe Geldbeträge erbettelt. Als die aus Rumänien stammenden Bettlerinnen dann in einem benachbarten Zimmer niemanden antrafen, durchsuchten sie hier das Mobiliar und fanden eine Geldbörse, aus der sie mindestens 100 Euro stahlen.

Die zwei Frauen konnten im Nachgang von einer Streife der Polizei Dinkelsbühl festgestellt und festgenommen werden.

Bei der Vernehmung auf der Dienststelle stellte sich dann heraus, dass die beiden Beschuldigten erst wenige Tage zuvor Bargeld in einem Seniorenheim in Weißenburg entwendet hatten. Bereits im Rahmen dieses Falls wurden den Frauen Fingerabdrücke abgenommen und es wurden Lichtbilder gefertigt.

Die Staatsanwaltschaft Ansbach ordnete jetzt eine Sicherheitsleistung in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages an. Nachdem diese Sicherheitsleistung von einer Bekannten der Beschuldigten tatsächlich bezahlt wurde, konnten die Frauen die Dienststelle wieder verlassen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, Bettler keinesfalls ins Haus zu lassen. Häufig benutzten diese Leute einen Vorwand, wie die Bitte um ein Glas Wasser, um in die Häuser zu kommen. Regelmäßig komme es danach zu Diebstahlsdelikten.