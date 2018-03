Betrunkener wirft Fensterscheibe ein.

Gegen 23.40 Uhr am Dienstagabend hat eine Anwohnerin der Grenadierstraße die Polizei verständigt, da ein zunächst Unbekannter an ihrem Haus eine Fensterscheibe eingeworfen hatte. Auf der Anfahrt zur genannten Adresse stießen Beamte des Ellwanger Polizeireviers auf einen 24-Jährigen, der betrunken und schwankend auf dem Gehweg lief. Der Mann wurde kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass seine Schuhe mit den Schuhspuren in der Hofeinfahrt des Hauses übereinstimmten.