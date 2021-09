Ein Betrunkener hat am Samstag gegen 0.15 Uhr einen Unfall in der Kressbachstraße in Ellwangen verursacht. Er fuhr mit seinem E-Bike laut Polizei vermutlich auf Grund seiner alkoholischen Beeinflussung auf einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw auf.

Der Mann verletzte sich leicht. Es entstand Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro.