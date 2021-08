Betrunkener bewirft Freundin mit Lebensmitteln

Ein betrunkenes Paar ist auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes am Mittwochabend in Streit geraten. Zunächst kam es zu verbalen Streitigkeiten. Im Verlauf der Auseinandersetzung bewarf der 29-Jährige seine 34-Jährige Freundin auch mit Lebensmitteln, bevor er sie auch körperlich anging und dabei verletzte. Eine herbeigerufene Polizeistreife konnte den Mann vor Ort feststellen. Da er sich auch in Anwesenheit der Beamten auch weiter aggressiv zeigte, wurde er in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest bei dem 29-Jährigen ergab einen Wert von knapp 2,6 Promille. Seine 34-Jährige Partnerin wies einen Atemalkoholwert von rund 3,1 Promille auf. Sie musste aufgrund ihrer Verletzungen im Anschluss an den Vorfall in ein Krankenhaus gebracht werden.