Betrunkene gefährdet Straßenverkehr

Deutlich unter Alkoholeinfluss ist eine 44-jährige Autofahrerin in der Nacht von Samstag auf Sonntag unterwegs gewesen. Sie hat den Straßenverkehr gefährdet. Um 23.49 Uhr fuhr sie mit einem weißen Hyundai-Kleinwagen auf der Landesstraße 1060 von Zöbingen kommend in Richtung Röhlingen/Ellwangen. Auf einer langen Geraden überholte sie einen anderen Wagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. In der Folge fuhr die Frau sehr unsicher weiter und kam mehrmals in den Gegenverkehr. Bei der anschließenden Kontrolle der Dame konnte festgestellt werden, dass sie unter Alkoholeinfluss stand.